موعد مباراة سوريا ضد أفغانستان في الجولة 6...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 01:34 مساءً - يستعد منتخب سوريا لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب أفغانستان، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا،وتحمل هذه المباراة أهمية كبيرة للمنتخب السوري، الذي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز فرصه في التأهل، في ظل تقارب المستويات ورغبة كل منتخب في حصد النقاط الثلاث.

حالة منتخبين سوريا وأفغانستان قبل مواجهة اليوم

يخوض نسور قاسيون المباراة بمعنويات جيدة، بعد تحقيقهم نتائج متوازنة في آخر خمس مباريات، بواقع انتصارين وتعادلين مقابل خسارة واحدة، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار الفني.

على الجانب الآخر، يمر منتخب أفغانستان بفترة صعبة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر خمس مواجهات، مكتفيًا بتعادلين مقابل ثلاث هزائم، وهو ما يضعه تحت ضغط كبير قبل هذه المباراة.

ويدخل المنتخب السوري اللقاء وهو يحتل المركز 84 عالميًا وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما يأتي منتخب أفغانستان في المركز 162، ما يعكس الفارق النسبي في الخبرة والإمكانات بين المنتخبين.

المواجهات السابقة بين سوريا ضد أفغانستان

تميل الكفة تاريخيًا لصالح المنتخب السوري، الذي نجح في حسم آخر لقاء جمعه بنظيره الأفغاني بنتيجة 1-0، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل المواجهة المرتقبة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة تنافسًا قويًا، خاصة مع رغبة سوريا في تأكيد تفوقها، مقابل سعي أفغانستان لتحقيق مفاجأة وتغيير مسار نتائجه في التصفيات.

موعد مباراة سوريا ضد أفغانستان

تُقام المواجهة على ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 06:15 مساءً بتوقيت القاهرة والـ 07:15 بتوقيت مكة المكرمة ودمشق.