عايزين نفهم القرآن.. آثار الحكيم تطالب بحملة لمحو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 03:29 مساءً - أعربت آثار الحكيم عن إعجابها الكبير ببرنامج دولة التلاوة مؤكدة أنه استطاع أن يلفت الأنظار ويحقق صدى واسعًا بين الجمهور خلال الفترة الأخيرة بفضل فكرته المميزة التي تعيد تسليط الضوء على جمال التلاوة القرآنية.

دعوة آثار الحكيم لمحو الأمية الدينية

وخلال تصريحاتها شددت آثار الحكيم على أهمية البناء على نجاح البرنامج مطالبة الجهات المعنية بإطلاق مبادرة شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي الديني من خلال تبسيط فهم القرآن الكريم وتفسير معانيه، بما يساعد مختلف الفئات على إدراك القيم التي يحملها.

احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في دولة التلاوة

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع مشاركة عبد الفتاح السيسي في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر والتي أقيمت داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وشهدت الفعالية تقديم مجموعة من الفقرات المتنوعة بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها عرض بصري لأسماء الله الحسنى بأصوات متسابقي البرنامج ثم فيلم وثائقي عن منطقة سانت كاترين بالإضافة إلى مشاهد لأذان من عواصم مختلفة حول العالم، قبل أن تختتم بفقرات إنشاد وابتهال ديني قدمها المتأهلون للمرحلة النهائية.

تكريم الفائزين في مسابقة دولة التلاوة

وفي ختام الاحتفالية قام الرئيس بتكريم الفائزين حيث حصل المتسابق محمد كامل على المركز الأول في فرع التلاوة المجودة بعد منافسة قوية مع عدد من القراء الشباب الذين قدموا أداء مميزًا وفق قواعد التجويد.