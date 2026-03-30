رسميًا.. ريال مدريد يحسم أولي تعاقداته الصيفية و5...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 03:29 مساءً - يدخل ريال مدريد مرحلة حاسمة من الموسم الحالي، في وقت تضع فيه الإدارة برئاسة فلورنتينو بيريز أعينها على سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل إعادة ترتيب أوراق الفريق بعد فترة لم ترقي للطموحات المنتظرة، ولمصالحة جماهير اللوس بلانكوس الغاضبة، بعد موسم منصرم مخيب لآمالهم.

وتسعى إدارة النادي الملكي لإجراء تغييرات واسعة على مستوى التشكيل، خاصة مع الحاجة لتدعيم عدة مراكز، في ظل التحديات التي واجهها الفريق مؤخرًا رغم امتلاكه كوكبة من النجوم على رأسهم كيليان مبابي.

خطة شاملة لتدعيم صفوف ريال مدريد

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، يخطط ريال مدريد لإبرام ما يصل إلى 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، تشمل التعاقد مع مدافعين في قلب الدفاع، ولاعب وسط، إلى جانب تدعيم الجبهة اليمنى، مع إمكانية استعادة المهاجم البرازيلي إندريك من إعارته.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الإدارة لسد الثغرات التي ظهرت خلال الموسم، وإعادة الفريق إلى المنافسة بقوة على كافة البطولات.

نيكو باز الصفقة الأولى والتحدي الأكبر لريال مدريد

حسمت إدارة النادي قرارها باستعادة الموهبة الأرجنتينية نيكو باز من نادي كومو، مستفيدة من بند إعادة الشراء، في صفقة تُعد استثمارًا مهمًا بعد تألق اللاعب اللافت هذا الموسم تحت قيادة سيسك فابريجاس.

ورغم الأرقام المميزة التي حققها باز، فإن عودته إلى الميرنجي لن تكون سهلة، في ظل المنافسة القوية داخل الفريق، خاصة بوجود نجوم مثل جود بيلينجهام وإبراهيم دياز وأردا جولر، بالإضافة إلى المواهب الشابة التي تسعى لإثبات نفسها.

إنتر ميلان يدخل على الخط للتعاقد مع نيكو باز

في المقابل، يراقب إنتر ميلان وضع اللاعب عن كثب، مع رغبة في ضمه ومنحه دورًا أساسيًا داخل مشروعه الرياضي، وهو ما قد يشكل إغراءً كبيرًا للاعب في ظل صعوبة ضمان دقائق اللعب مع ريال مدريد.

ورغم ذلك، حسمت إدارة النادي الملكي موقفها بتفعيل بند إعادة الشراء، ليصبح نيكو باز أولى صفقات ريال مدريد في صيف مرتقب يحمل الكثير من التغييرات.