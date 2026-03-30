وكيل وسام أبو علي يفجر إعلان رسمي.. هل يعود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 03:29 مساءً - أفصح جاكوب كروجر، وكيل أعمال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، عن موقف اللاعب من العودة مجددًا إلى صفوف النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد رحيله الموسم الماضي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي في صفقة قياسية.

وسام أبو علي سعيد بتجربته في مصر مع النادي الأهلي

وأكد كروجر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الكلاسيكو"، أن التجربة التي خاضها اللاعب داخل القلعة الحمراء تركت أثرًا طيبًا لديه، قائلًا:

"وسام كان سعيدًا للغاية خلال فترة تواجده في مصر مع النادي الأهلي، والذكريات التي يحملها عن تلك الفترة إيجابية جدًا".

عودة المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي لمصر واردة

وعن إمكانية رؤية اللاعب بقميص "المارد الأحمر" مرة أخرى، أوضح الوكيل أن فكرة العودة إلى الدوري المصري ليست مستبعدة، مشيرًا إلى أن "الأمر وارد"، لكنه فضل عدم الخوض في تفاصيل تعاقدية أو مفاوضات رسمية في الوقت الحالي.

واختتم كروجر حديثه بكلمات أثارت الكثير من الجدل حول مستقبل المهاجم الفلسطيني، حيث صرح قائلًا: