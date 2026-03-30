ريال مدريد يقتحم سباق التعاقد مع نجم الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 03:29 مساءً - اقتحم فريق ريال مدريد سباق التعاقد مع أحد محترفي الدوري الإنجليزي، بعد الأداء الذي قدمه مع فريقه في البريميرليج ومع منتخب إيطاليا الفترة الماضية، الأمر الذي دفع كبار الفرق الأوروبية للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأندية تتهافت علي التعاقد مع تونالي

عاد اسم الإيطالي ساندرو تونالي، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ليبرز بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع اهتمام محتمل من كبار أندية أوروبا، أبرزهم ريال مدريد الإسباني.

ويأتي صعود تونالي بعد أدائه المميز مع منتخب إيطاليا، حيث كان له دور محوري في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 أمام أيرلندا الشمالية، ليثبت نفسه كلاعب مؤثر رغم سجله السابق الذي شابه توقيف بسبب تورطه في المراهنات.

موقف تونالي من الانضمام إلى ريال مدريد

ووفقا لما صحيفة آس الإسبانية أكدت أن مستقبله مع نيوكاسل قد يشهد تغييرات، خاصة مع وجود بند ضمن عقده يسمح له بالرحيل مقابل مبلغ مالي محدد في حال فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مع الإشارة إلى أن عقده ممتد حتى صيف 2028.

يُذكر أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد السابق، أبدى اهتمامه سابقًا بالتعاقد مع تونالي لتعويض رحيل توني كروس بعد اعتزاله، بينما يظل اللاعب ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد وأرسنال، مع وجود احتمالية لعودته إلى الدوري الإيطالي مستقبلاً.