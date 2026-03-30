موجة طقس سيء تضرب مصر غدًا الثلاثاء.. الأرصاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 03:29 مساءً - حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من موجة تقلبات جوية سريعة تبدأ اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، وتشتد بشكل ملحوظ مع دخول يومي الأربعاء والخميس، في إطار التغيرات الحادة التي تميز فصل الربيع.

وأوضحت أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار تتنوع بين انخفاض نسبي في درجات الحرارة، ونشاط ملحوظ للرياح، إلى جانب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط أمطار على مناطق واسعة.

توقعات الطقس غدًا الثلاثاء في مصر

أكدت غانم أن فرص سقوط الأمطار ستزداد غدًا لتشمل أغلب المحافظات، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الصحراء الغربية، مع احتمالية تحولها إلى أمطار رعدية غزيرة خلال فترات المساء.

وأشارت إلى أن مناطق مثل السلوم، مطروح، وسيوة ستكون الأكثر عرضة للأمطار الرعدية، التي قد تكون مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

كما لفتت إلى احتمالية امتداد الأمطار إلى مناطق من الوجه البحري وشمال الدلتا بدرجات متفاوتة، مع متابعة مستمرة من الهيئة لكافة تطورات الحالة الجوية عبر الأقمار الصناعية.

حالة الطقس الأربعاء والخميس في مصر

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد أن ذروة التقلبات الجوية ستكون يومي الأربعاء والخميس، حيث يُتوقع زيادة كميات الأمطار بشكل واضح على معظم أنحاء البلاد، مع اتساع نطاق الأمطار الرعدية لتشمل مناطق داخلية.

وشددت على أن هذه التقلبات تتطلب متابعة يومية للنشرات الجوية الرسمية، نظرًا للتغيرات السريعة التي قد تطرأ على الحالة الجوية، مؤكدة أن الهيئة تقوم بتحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة التوقعات.

ونصحت المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، وتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال فترات نشاط الرياح أو سقوط الأمطار الرعدية، مع الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

واختتمت غانم تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الاستعداد لهذه الحالة الجوية، مشيرة إلى أن الوعي والإجراءات الوقائية يساهمان في تقليل المخاطر الناتجة عن التقلبات الحادة خلال هذه الفترة من العام.