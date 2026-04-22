مراكز يبحث الأهلي عن تدعيمها في صفقاته القادمة.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 05:19 مساءً - تقترب مع الموسم الكروي الحالي صفقات النادي الأهلي الصيفية، حيث تنتظر جماهير الأحمر الإعلان عن قائمة الانتقالات الجديدة وخطة الفريق في منافسات وبطولات الموسم المقبل.

المراكز الفارغة التي يعاني منها فريق الأهلي

أوضح الإعلامي الرياضي "أحمد شوبير" من خلال برنامجه الإذاعي أن الأهلي لم يتحدث عن أي مفاوضات حقيقة تمت إلى الآن، كما أوضح أن الإدارة تضع أولاً خطة واضحة قبل إجراء أي مفاوضات على أرض الواقع وذلك لمعرفة المراكز التي تحتاج إلى دعم لاستكمال جاهزية الفريق بالكامل.

وأوضح شوبير أن هناك 3 مراكز بالتحديد تحتاج إلى دعم خلال الفترة المقبلة من بينها مركز الهجوم، حيث أكد شوبير أن الأهلي يحتاج إلى رأس حربة وهو أمر مؤكد ولا شك فيه بالإضافة إلى ضرورة تدعيم مركز الدفاع والدفاع الأيسر خاصةً مع غياب "يوسف بالعمري" لإصابته بتمزق في العضلة الضامة.