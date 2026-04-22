رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة باير ليفركوزن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 11:27 مساءً - تتجه الأنظار إلى ملعب «باي أرينا» الذي يستضيف واحدة من أقوى مباريات الموسم في الكرة الألمانية، عندما يلتقي بايرن ميونخ مع باير ليفركوزن ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس ألمانيا، في مواجهة تحمل طابع الحسم حيث لا مجال للتعويض، والفائز فقط سيواصل طريقه نحو اللقب.

يخوض بايرن ميونخ اللقاء تحت ضغط كبير من أجل العودة لمنصات التتويج المحلية، خاصة بعد تراجع نتائجه في البطولة خلال المواسم الأخيرة، وهو ما يدفعه للدخول بكامل قوته من أجل حسم التأهل.

ويعتمد الفريق البافاري على خبرة لاعبيه في المواجهات الكبرى، إلى جانب قوته الهجومية الضاربة بقيادة النجم الإنجليزي هاري كين، الذي يمثل أحد أبرز مفاتيح اللعب في تشكيلة الفريق، لما يمتلكه من قدرة تهديفية عالية وتحركات ذكية داخل منطقة الجزاء.

في المقابل، يعيش باير ليفركوزن فترة مميزة جعلته أحد أبرز المنافسين في الكرة الألمانية، حيث يقدم الفريق مستويات قوية سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، ما يمنحه ثقة كبيرة قبل هذه المواجهة.

ويعول ليفركوزن على استغلال عاملي الأرض والجمهور، بالإضافة إلى سرعته في التحولات الهجومية التي قد تشكل خطورة حقيقية على دفاع بايرن، خاصة في ظل المساحات التي قد يتركها الفريق البافاري أثناء اندفاعه الهجومي.

وتحمل المباراة أهمية مضاعفة للفريقين، إذ يسعى كل طرف لانتزاع بطاقة العبور إلى النهائي، في ظل طموحات كبيرة بحصد اللقب، وهو ما يجعل اللقاء مفتوحًا على كافة الاحتمالات، سواء من حيث الأداء أو النتيجة.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

تنطلق صافرة بداية اللقاء مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

يمكن متابعة أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، وتحديدًا قناة AD Sports 1، التي توفر تغطية مميزة تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد المواجهة، إلى جانب نقل حي لكافة تفاصيل اللقاء.