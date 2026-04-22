رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 11:27 مساءً - يحتضن ملعب «سبوتيفاي كامب نو» مواجهة جديدة في منافسات الدوري الإسباني، عندما يلتقي برشلونة مع ضيفه سيلتا فيجو مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة "لا ليجا"، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض لمواصلة الزحف نحو اللقب.

يدخل برشلونة المباراة واضعًا نصب عينيه تحقيق فوز جديد يؤكد تفوقه، خاصة بعد أن تمكن من حسم مواجهة الدور الأول بنتيجة (4-2). ورغم ذلك، فإن أداء الفريق في الفترة الأخيرة لم يكن ثابتًا، حيث تنوعت نتائجه بين الانتصارات والتعثر، بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل خسارتين في آخر خمس مباريات، وهو ما يعكس بعض التذبذب الذي يسعى الجهاز الفني لتجاوزه سريعًا.

في المقابل، يعيش سيلتا فيجو وضعًا أكثر تعقيدًا، إذ لم ينجح الفريق في تحقيق النتائج المرجوة خلال مبارياته الأخيرة، بعدما تعرض لأربع هزائم مقابل انتصار وحيد، الأمر الذي يضعه تحت ضغط كبير قبل هذه المواجهة الصعبة خارج أرضه، ويجعله مطالبًا بتقديم أداء استثنائي للخروج بنتيجة إيجابية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

يمكن متابعة أحداث اللقاء المرتقب بين برشلونة وسيلتا فيجو عبر قناة beIN Sports HD 1، والتي تنقل المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تعليق صوتي يضيف أجواء حماسية للمواجهة المنتظرة.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو عبر الإنترنت

ولمحبي المشاهدة الرقمية، تتيح منصتا beIN Connect وTOD TV فرصة متابعة المباراة بث مباشر عبر الإنترنت، حيث توفران تغطية عالية الجودة لمنافسات الدوري الإسباني، مع إمكانية المشاهدة عبر الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة، ما يمنح الجماهير تجربة متابعة مرنة وسهلة في أي وقت ومن أي مكان.