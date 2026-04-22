يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 11:27 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإسبانية مواجهة قوية تجمع بين برشلونة وسيلتا فيغو ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، حيث يستضيف ملعب «كامب نو» هذا اللقاء المرتقب الذي يحمل أهمية كبيرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية.

يدخل برشلونة المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية محليًا، خاصة مع رغبته في الابتعاد بصدارة جدول الترتيب وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه ريال مدريد. ويسعى الفريق الكتالوني إلى طي صفحة الإخفاق القاري والتركيز بشكل كامل على حسم لقب الليجا هذا الموسم، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

في المقابل، يأمل سيلتا فيغو في الخروج بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المواجهة، حيث يطمح الفريق إلى تحقيق مفاجأة على ملعب كامب نو تساعده في تحسين موقعه في جدول الترتيب والدخول في سباق المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، وهو ما يزيد من إثارة اللقاء المنتظر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2026

تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS 1، التي تقدم تغطية مميزة للقاء.

كيفية مشاهدة البث الماشر لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2026

يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق beIN Connect للمشتركين، أو عبر منصة TOD TV، حيث توفر الخدمتان بثًا مباشرًا بجودة عالية لمختلف الأجهزة.

معلق مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2026

يتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي علي محمد علي، الذي سيقدم وصفًا تفصيليًا لأحداث المباراة.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني 2026

تُقام المباراة مساء الأربعاء، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت أبوظبي، في مواجهة مرتقبة تحمل الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين.