يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة باير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 أبريل 2026 11:27 مساءً - يترقب عشاق الكرة الألمانية مواجهة قوية تجمع بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن، في نصف نهائي كأس ألمانيا، على ملعب «باي أرينا»، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين اثنين من أبرز فرق الكرة الألمانية.

يدخل بايرن ميونخ المباراة برغبة واضحة في استعادة اللقب الغائب، معتمدًا على خبراته الكبيرة في المواجهات الحاسمة، إلى جانب قوته الهجومية التي يقودها النجم هاري كين، حيث يسعى الفريق لفرض إيقاعه مبكرًا وعدم منح المنافس فرصة الدخول في أجواء اللقاء.

على الجانب الآخر، يخوض باير ليفركوزن المواجهة بثقة كبيرة مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بعد المستويات القوية التي قدمها مؤخرًا على الصعيد المحلي. ويعتمد الفريق على التنظيم الدفاعي والانطلاقات السريعة، وهو ما يجعله خصمًا صعبًا وقادرًا على تهديد مرمى بايرن في أي لحظة.

وتحظى هذه المباراة بأهمية خاصة، كونها لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى كل فريق لحجز مقعد في النهائي ومواصلة الطريق نحو التتويج باللقب.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

تُقام المباراة مساء اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمنافسات كأس ألمانيا في المنطقة، وتُذاع تحديدًا عبر قناة AD Sports 1، مع استوديو تحليلي شامل قبل وبعد اللقاء.