اطّلع على مجانًا.. تردد قناة سوريا سبورت على نايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 10:26 مساءً - تعتبر قناة سوريا سبورت من أبرز القنوات الرياضية في سوريا والوطن العربي والتي تهتم بنقل اخبار المباريات الحصرية وتتميز القناة بالبرامج التحليلية مع أهم نجوم الرياضة في سوريا و تهتم بتحديث ترددها المستمر لضمان أعلى جودة لمحبي الكرة .

التردد الجديد لقناة سوريا سبورت علي النايل سات 

  • التردد: 10971.
  • الاستقطاب: أفقي (H).
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

طريقة تنزيل القناة خطوة بخطوة

  1. نضغط علي القائمة (menu) من الريموت.
  2. ندخل علي التركيب.
  3. نختار بحث يدوي أو بحث القناة. 
  4. نحدد القمر الصناعي : نايل سات.
  5. نضغط علي بحث تلقائي (AUTO SCAN).
  6. نضغط علي بحث (search).
  7. وعند ظهور القناة نضغط حفظ (save).
سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

