اطّلع على مجانًا.. تردد قناة سوريا سبورت على نايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 10:26 مساءً - تعتبر قناة سوريا سبورت من أبرز القنوات الرياضية في سوريا والوطن العربي والتي تهتم بنقل اخبار المباريات الحصرية وتتميز القناة بالبرامج التحليلية مع أهم نجوم الرياضة في سوريا و تهتم بتحديث ترددها المستمر لضمان أعلى جودة لمحبي الكرة .
التردد الجديد لقناة سوريا سبورت علي النايل سات
- التردد: 10971.
- الاستقطاب: أفقي (H).
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 7/8.
طريقة تنزيل القناة خطوة بخطوة
- نضغط علي القائمة (menu) من الريموت.
- ندخل علي التركيب.
- نختار بحث يدوي أو بحث القناة.
- نحدد القمر الصناعي : نايل سات.
- نضغط علي بحث تلقائي (AUTO SCAN).
- نضغط علي بحث (search).
- وعند ظهور القناة نضغط حفظ (save).