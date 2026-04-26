الاحتلال يواصل التوغّل في القنيطرة

الاحتلال يواصل التوغّل في القنيطرةتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على طريق الكسارات في أطراف بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، جنوب سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت على الطريق ونصبت حاجزًا، وفتشت طريق الكسارات بشكل دقيق.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت أمس السبت، في محيط البلدة ذاتها، ونصبت حاجزًا وأوقفت المارة وفتشت عددًا من المنازل خلال توغلها بأكثر من 10 آليات عسكرية، ضمن سلسلة انتهاكات تنفذها في مناطق الجنوب.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل، والاعتداء على السوريين وتنفيذ المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي في مناطق عدة جنوب سوريا.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب باطلة وملغاة، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات إسرائيل، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب.