هل ينتقل لليفربول؟ سبب وحيد يجعل عمر مرموش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 10:26 مساءً - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات مفاجئة داخل قلعة "الاتحاد"، حيث وضعت إدارة مانشستر سيتي النجم المصري عمر مرموش وزميله الهولندي تيجاني ريندرز ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للمغادرة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لشبكة "فوتبول إنسايدر"، فإن هذا القرار قد يمنح نادي ليفربول فرصة ذهبية لاستعادة اهتمامه القديم بضم الثنائي، خاصة في ظل رغبة المدرب آرني سلوت في تدعيم صفوف "الريدز" بعناصر تمتلك الخبرة والمهارة في الدوري الإنجليزي.

موقف عمر مرموش وفرصة الانتقال لنادي ليفربول

يبرز اسم عمر مرموش كخيار مثالي لخط هجوم نادي ليفربول، نظراً لقدرته الفائقة على اللعب في كافة مراكز الهجوم، وهي المرونة التي يبحث عنها آرني سلوت لتطوير أداء الفريق.

وكان مرموش قد ارتبط اسمه بـ "الأنفيلد" قبل انضمامه لصفوف مانشستر سيتي، مما يجعل ليفربول يملك الأفضلية في سباق الحصول على خدماته، لتعويض الرحيل المحتمل لبعض ركائزه الهجومية بنهاية الموسم الجاري.

تيجاني ريندرز ونادي مانشستر سيتي تحت أنظار سلوت

على الجانب الآخر، يظهر تيجاني ريندرز كهدف استراتيجي لتدعيم خط وسط نادي ليفربول، خاصة وأنه سبق له العمل تحت قيادة آرني سلوت في نادي ألكمار الهولندي.

ورغم معاناته للمشاركة أساسياً مع مانشستر سيتي، إلا أن ريندرز نجح في المساهمة بـ 14 هدفاً، مما يجعله إضافة قوية لوسط ملعب "الريدز".

ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة المزدوجة لضم مرموش وريندرز إلى نحو 150 مليون يورو (75 مليون يورو لكل منهما)، مما يضع إدارة ليفربول أمام اختبار مالي ضخم في الميركاتو المقبل.