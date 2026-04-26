الآن ضبط تردد ART حكايات 2 بسهولة على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 10:26 مساءً - تصدر تردد قناة ART حكايات 2 محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تحديثات شبكة ART Network لعام 2026، حيث يسعى الملايين من المشاهدين في مصر والوطن العربي إلى ضبط أجهزة الاستقبال على أحدث الترددات لضمان متابعة مستمرة بجودة عالية.

وجاء التردد الجديد لقناة ART حكايات 2 على القمر الصناعي نايل سات كالتالي: 12034 رأسي، بمعدل ترميز 27500، وهو ما يوفر بثًا مستقرًا وصورة واضحة دون تقطيع، ما يعزز تجربة المشاهدة لدى الجمهور الباحث عن محتوى درامي مميز.

ترددات قنوات ART 2026 كاملة على القمر الصناعي نايل سات

أعلنت شبكة ART عن باقة محدثة من الترددات لباقي قنواتها المتخصصة، والتي تشمل مجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي والرياضي والسينمائي، وجاءت الترددات الجديدة كالتالي:

ART Sports: 12303 أفقي – الترميز 27500

ART مسلسلات: 12034 أفقي – الترميز 27500

ART Aflam 2: 12034 أفقي – الترميز 27500

ART سينما: 12034 أفقي – الترميز 27500

وتعكس هذه التحديثات استراتيجية الشبكة في تحسين جودة البث وتوسيع نطاق الوصول إلى جمهورها، خاصة مع تزايد الاعتماد على القنوات الفضائية المجانية التي تقدم محتوى متنوعًا دون اشتراكات.

قناة ART حكايات تقدم مسلسلات عربية ومصرية بجودة عالية بدون تشفير

تحافظ قناة ART حكايات على مكانتها كواحدة من أبرز قنوات الدراما في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متميزة من المسلسلات العربية والمصرية، سواء الحديثة أو الكلاسيكية، مع مراعاة القيم والعادات الاجتماعية.

وتتميز القناة بعرض أعمال حصرية وتقليل الفواصل الإعلانية، ما يمنح المشاهد تجربة مشاهدة أكثر سلاسة على مدار الساعة، كما أن البث المجاني دون تشفير يجعلها خيارًا مفضلًا لدى شريحة واسعة من الجمهور.

ومع استمرار التحديثات التقنية وتطوير المحتوى، تواصل شبكة ART تعزيز حضورها كواحدة من أهم الشبكات التلفزيونية التي تلبي احتياجات المشاهد العربي الباحث عن جودة وتنوع في آن واحد.