بعد تأهل آرسنال للفاينل.. ملعب وموعد نهائي دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 02:17 صباحاً - حسم آرسنال تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بعد فوز صعب ومثير على حساب أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب “الإمارات”، ضمن إياب الدور نصف النهائي من البطولة.

نتيجة مباراة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النجم بوكايو ساكا في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بعدما استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء ووضعها ببراعة في الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية قبل التوجه إلى غرف الملابس، في مواجهة اتسمت بالقوة والندية بين الفريقين.

وشهدت المباراة أداءً تكتيكيًا عاليًا من جانب المدربين ميكيل أرتيتا ودييجو سيميوني، حيث حاول أتلتيكو مدريد العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، معتمدًا على الهجمات المرتدة والكرات العرضية، إلا أن دفاع آرسنال وحارس مرماه نجحوا في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، من ركلتي جزاء، وهو ما منح الفريق الإنجليزي أفضلية نسبية قبل لقاء الإياب، استغلها بنجاح ليحسم بطاقة العبور إلى النهائي بمجموع المباراتين.

ويُعد هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة آرسنال الأوروبية، حيث يعود الفريق إلى نهائي البطولة بعد غياب دام سنوات طويلة، في ظل مشروع فني مميز يقوده أرتيتا، الذي نجح في إعادة الفريق إلى الواجهة القارية من جديد.

منافس آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أن يواجه آرسنال في النهائي الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، حيث تُقام مباراة الإياب بينهما وسط ترقب كبير، خاصة بعد انتهاء لقاء الذهاب بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 5-4 في واحدة من أكثر المباريات إثارة هذا الموسم.

موعد مباراة آرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية على ملعب بوشكاش آرينا يوم 30 مايو الجاري، في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم، لتحديد بطل أوروبا في نسخة استثنائية من البطولة.