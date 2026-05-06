رسميًا لنهائي التشامبيونز ليج.. نتيجة مباراة آرسنال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 02:17 صباحاً - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال فوزًا ثمينًا على حساب نظيره فريق أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0، في مواجهة قوية جمعتهما ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف ساكا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44 عن طريق بوكايو ساكا، الذي استغل هجمة منظمة وسدد الكرة بنجاح داخل الشباك، مانحًا فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

ملخص مباراة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد

شهدت المباراة تفوقًا نسبيًا من جانب آرسنال، حيث صنع عدة فرص خطيرة عن طريق ديكلان رايس ومارتن أوديغارد، لكن غابت الفعالية في إنهاء الهجمات خلال الشوط الثاني.

في المقابل، حاول أتلتيكو مدريد العودة في النتيجة، وهدد المرمى في أكثر من مناسبة، إلا أن دفاع آرسنال وحارس مرماه نجحوا في الحفاظ على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، يحسم آرسنال بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مستفيدًا من تعادل الذهاب (1-1)، ليواصل مشواره نحو اللقب القاري.