مصر والجزائر توقعان مذكرة تفاهم لتوريد البترول الخام وتعزيز التعاون الطاقي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 02:55 صباحاً - دوت الخليج_ شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية، ونظيره الجزائري محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة سوناطراك الجزائرية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون في مجال شراء البترول الخام الجزائري لمصر، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز مرونة واستدامة منظومة الإمدادات، إلى جانب دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول البترول.

ووقع المذكرة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والجيولوجي نور الدين داودي، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، وذلك بحضور السفير عبد اللطيف اللايح، سفير مصر لدى الجزائر، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، في كلمته قبيل مراسم التوقيع، أن المذكرة تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، وما تشهده من تطور متسارع في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع البترول.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تشهد زخمًا متناميًا يستند إلى الروابط الأخوية والرؤية المشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدًا أن هذا الزخم ساهم في دفع التعاون في مجال الطاقة والبترول نحو آفاق أرحب، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح الشعبين.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي