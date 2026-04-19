أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ محمد القطراني

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ محمد القطرانيبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد صالح بن صالح القطراني، الذي اختاره الله إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبّر الأمين العام المساعد في البرقية التي بعث بها إلى نجل الفقيد الشيخ أحمد محمد صالح القطراني وإخوانه، وإلى الشيخ علي ناصر عكروت عضو اللجنة الدائمة، وكافة آل القطراني في مديرية الحداء محافظة ذمار، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.

وأشاد مجيديع، بمناقب الفقيد وأدواره المشهودة في خدمة المجتمع والإصلاح بين الناس وحل قضاياهم.. سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"