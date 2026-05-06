ضربة قوية هل تعرض الصليبي؟ الأهلي يعلن برد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 02:17 صباحاً - كشف الأهلي عن تفاصيل إصابة لاعبه إمام عاشور، التي تعرض لها خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة إنبي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الفريق، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال اللقاء، مؤكدًا أن حالته تحتاج إلى متابعة دقيقة خلال الساعات المقبلة، قبل تحديد موقفه النهائي.

وأضاف أن إمام عاشور سيخضع لفحص طبي جديد خلال الساعات القادمة، من أجل الاطمئنان بشكل أكبر على حجم الإصابة، وحسم مدى قدرته على اللحاق بالمباريات المقبلة، خاصة مع اقتراب الحسم في المسابقة.

نتيجة مباراة الأهلي ضد إنبي

كان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة شهدت أداءً قويًا من الفريق، ليواصل ضغطه في صراع المنافسة على اللقب، ويُبقي على آماله قائمة حتى الجولة الأخيرة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

يحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، حيث تنتظره مواجهة حاسمة أمام المصري في الجولة الأخيرة، والتي قد تكون فاصلة في تحديد موقفه سواء في سباق التتويج أو حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.