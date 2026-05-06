رئيس الوزراء يفتتح أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة لتعزيز التحول الرقمي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 مايو 2026 01:07 صباحاً - دوت الخليج_ افتتح دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يرافقه أحمد كجوك، وزير المالية، مساء اليوم، أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بمركز سوديك الإداري بالقاهرة الجديدة، في إطار جهود الحكومة لتيسير الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار.

جاء ذلك بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، وخالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إي فاينانس».

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحكومة تعمل على خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح أن الدولة تستهدف إنشاء عدد من المراكز الضريبية المميزة على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة وسهولة للممولين، بما يدعم بناء نظام ضريبي عادل ومبسط ومحفز لمناخ الاستثمار، ويسهم في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.

حريصون على تقديم خدمات متميزة بالمراكز الضريبية الجديدة.. لرفع مستوى الرضا لدى الممولين

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، الحرص على تقديم خدمات متميزة داخل المراكز الضريبية الجديدة لرفع مستوى رضا الممولين، مشيرًا إلى تعزيز التحول الرقمي في المنظومة الضريبية وإطلاق الخدمات الإلكترونية لتطوير الخدمات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال عبر مزيد من التيسيرات، مؤكدًا أن تبسيط الإجراءات اليوم ينعكس على زيادة الثقة والشراكة مستقبلًا، مع التوجه إلى تيسير الإجراءات قدر الإمكان.

كما أشار إلى الاهتمام بقياس ردود فعل المجتمع الضريبي بشكل دوري لضمان التطوير المستمر، مع الترحيب بالأفكار والمقترحات الداعمة لتطوير الخدمات.

افتتاح مركزين جديدين فى العلمين الجديدة والشيخ زايد قريبًا.. لدفع مسار التحول إلى ثقافة خدمة العملاء

وأكدت رشا عبدالعالي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الهدف هو تقديم خدمات متميزة للممولين الملتزمين، لافتة إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح مركزين جديدين للخدمات الضريبية المميزة في مدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، دعمًا لمسار التحول نحو ثقافة خدمة العملاء.

“موبايل أبلكيشن” لتقديم الخدمات إلكترونيًا.. وكول سنتر لتقييم مستوى الأداء

وفي السياق ذاته، أوضح خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، أن هناك فرق عمل مؤهلة لتقديم الدعم الفني والتقني لمجتمع الأعمال، مع التوسع في الخدمات الرقمية مثل تطبيق الهاتف المحمول وخدمة مراكز الاتصال لتقييم الأداء.

وأشار إلى أن مركز القاهرة الجديدة يقدم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل التسجيل الضريبي، وتعديل البيانات، وإصدار الشهادات، وخدمات الفاتورة والإيصال الإلكتروني، إلى جانب خدمات الدعم الفني لمختلف المنظومات الضريبية الرقمية والضرائب العقارية وضريبة التصرفات العقارية.

