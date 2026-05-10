موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو...

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 02:17 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، لمتابعة لقاء القمة التاريخي بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2025–2026، في "كلاسيكو" الأرض الذي يحمل دائماً طابع الإثارة والندية بغض النظر عن وضع الفريقين في جدول الترتيب.

موقف برشلونة وريال مدريد قبل اللقاء

يدخل برشلونة المواجهة متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، ساعياً لرد الاعتبار بعد خسارته في لقاء الذهاب بنتيجة (2 - 1) على ملعب ريال مدريد.

ويستند البلوجرانا إلى سجل هجومي ودفاعي قوي في مبارياته الأخيرة، محققاً العلامة الكاملة بـ 5 انتصارات متتالية في آخر 5 مواجهات، مما يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة للثأر وحصد النقاط الثلاث.

على الجانب الآخر، يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً وهو يطمح لتكرار تفوقه وتأكيد علو كعبه هذا الموسم. ورغم تعثره في بعض الجولات الأخيرة (تحقيق فوزين وتعادلين وخسارة في آخر 5 مباريات)، إلا أن الفريق الملكي دائماً ما يظهر بوجهه الحقيقي في مباريات الكلاسيكو الكبرى، معتمداً على خبرة لاعبيه في حسم مثل هذه المواجهات المصيرية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل مباريات "الليغا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD، وسيتولى الوصف والتعليق على أحداث الكلاسيكو المعلق علي سعيد الكعبي واصفاً ومعلقاً على أحداث اللقاء.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

تُقام مباراة الكلاسيكو اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

