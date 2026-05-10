اطّلع على الآن بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة باريس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 02:17 مساءً - تتجه أنظار الجماهير لمعرفة موعد والقنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبريست، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي لموسم 2025–2026، في مواجهة يسعى خلالها "بي إس جي" لتأكيد تفوقه الكاسح والاقتراب أكثر من منصة التتويج.

موقف باريس سان جيرمان وبريست في الدوري الفرنسي

يدخل باريس سان جيرمان المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يطمح لتكرار فوزه المريح في لقاء الذهاب الذي انتهى لصالحه بثلاثية نظيفة (3 - 0). ويستند الفريق الباريسي إلى سجل مميز في مبارياته الأخيرة بجدول المسابقة، محققاً ثلاث انتصارات وتعادلين في آخر خمس مواجهات، مما يعزز موقفه كمرشح أول لنيل النقاط الثلاث.

في المقابل، يدخل فريق بريست اللقاء في وضع صعب، حيث يعاني من تراجع النتائج في الجولات الأخيرة بتعرضه لثلاث هزائم وتعادلين. ورغم صعوبة المهمة في ملعب "بارك دي برانس"، إلا أن الفريق يسعى لتقديم أداء مشرف ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تعطل قطار المتصدر وتحسن من وضعيته في سلم الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بريست

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD، وسيتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق عامر الخوذيري واصفاً ومعلقاً على أحداث اللقاء

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست

تُقام مباراة باريس سان جيرمان وبريست اليوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، على أرضية ملعب "بارك دي برانس".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة: 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.