النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 مايو 2026 07:16 مساءً - أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم أسعار تذاكر وأشتراكات إستخدام مونوريل شرق النيل تسهيلاً على المواطنين.

وأشار البيان إلى أنه قد روعي عند تقدير قيمه تذكرة المونوريل أن تكون بنصف القيمة المالية للمواصلات البديلة، كما روعى عند تحديد قيمه الاشتراكات أن تصل نسبة الخصم بها إلى 50% من قيمه التذكرة لتشكل قيمة الاشتراكات ربع قيمه ثمن المواصلات البديلة وذلك تسهيلاً على الركاب بالتزامن مع تقديم أعلى مستويات الخدمة لهم من خلال قطارات المونوريل التي تشكل نقلة حضارية هامة في وسائل النقل الجماعي في مصر.

وأشار بيان الوزارة إلى أسعار تذاكر واشتراكات استخدام مونوريل على النحو التالي:

أولا: التذكرة الكاملة

وقيمتها مقسمة وفقاً لأربعة مناطق على طول مسار خط المونوريل بواقع ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 20 جنية – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 40 جنية – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 55 جنية – أربعة مناطق “الخط كامل” عدد 22 محطة بقيمة 80 جنية ).

ثانيا: نصف تذكرة والخاصة بالفئات التالية:

(كبار السن فوق سن 60 سنة – ذوي الإحتياجات الخاصة) بواقع ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 10 جنيهات – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 20 جنية – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 30 جنية – أربعة مناطق “الخط كامل” عدد 22 محطة بقيمة 40 جنية ).

ثالثا: الاشتراكات (الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية)

أتاحت الوزارة نظاماً مميزاً للاشتراكات يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بقيمة 50 % لكافة أنواع الاشتراكات ( الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية ) كالتالي:-

• الإشتراك الإسبوعي والمحدد بعدد 14 رحلة بمدة صلاحية 14 يوم ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 140 جنية بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 280 جنية بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 385 جنية بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق “الخط كامل” عدد 22 محطة بقيمة 560 جنية بنسبة تخفيض 50% ).

• الإشتراك الشهري والمحدد بعدد 60 رحلة بمدة صلاحية 60 يوم ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 600 جنية بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 1200 جنية بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 1650 جنية بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق “الخط كامل” عدد 22 محطة بقيمة 2400 جنية بنسبة تخفيض 50% ).

• الإشتراك الربع سنوي والمحدد بعدد 180 رحلة بمدة صلاحية 180يوم ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 1800 جنية بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 3600 جنية بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 4950 جنية بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق “الخط كامل” عدد 22 محطة بقيمة 7200 جنية بنسبة تخفيض 50%).

وأوضح بيان الوزارة أن المرحلة الأولي بالكامل بالنسبة للموظفين بالعاصمة الجديدة يبلغ عدد محطاتها 14 محطة فقط وذلك من محطة من المشير طنطاوي وحتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة وبالتالي فإن جميع تذاكر واشتراكات الموظفين سوف تقع بحد أقصى في المنطقة الثالثة من منظومة التذاكر والاشتراكات.

