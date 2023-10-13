انت الأن تتابع خبر الجيش اللبناني يرد بالقصف المدفعي على مواقع لجيش الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - افاد مصدر أمني لبناني، أن الجيش اللبناني بدأ قصفاً مدفعياً على مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، أن القصف المدفعي جاء رداً على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في الضهيرة والعديسة وإصابة برج مراقبة تابع للجيش اللبناني.

هذا وتشهد الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي تصعيدا، حيث تعرضت بلدتا الضهيرة وعلما الشعب جنوبي لبنان اليوم لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على "رصده إطلاق نار" من الطرف الآخر من الحدود، وفق ما أعلن.