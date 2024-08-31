انت الأن تتابع خبر باقي من الزمن 24 ساعة .. فرانك العالم الهولندي يحذر البشر من مما سيحدث الساعات القادمه حاولوا الفرار.. تفاصيل صادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، من حدوث زلازل خطيرة قد تصل شدتها إلى أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر في بعض المناطق، وذلك بناء على تحليلاته لهندسة الكواكب. وفقاً لهوجربيتس، الذي أبدى توقعاته عبر قناته الخاصة على يوتيوب، فإن شهر أغسطس يُمثل نقطة حرجة بسبب توافقات كواكب معينة تسهم في تفعيل النشاط الزلزالي.

وأوضح هوجربيتس أن الفترة من 22 إلى 31 أغسطس قد تشهد نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا في بعض الدول الأفريقية، مضيفاً أن اليوم الأخير من الشهر يعتبر الأكثر خطورة حيث من الممكن أن يحدث زلزال قوي جدًا، نتيجة للتوترات المتزايدة في القشرة الأرضية. هذه التوترات مرتبطة بالاقتران بين كواكب كالزهرة، عطارد، أورانوس، بالإضافة إلى المشتري والمريخ.

وصرح بأن هذه التوقعات تسببت في القلق لدى العديد من الأشخاص، وأضاف نصيحة أخيرة بأنه ينبغي الاستعداد جيدًا خاصة في الدول المحيطة باليونان في حال تحقق هذه الزلازل. هذه الإعلانات تأتي بعد أن صدقت العديد من توقعات هوجربيتس في الماضي، الأمر الذي يعطي وزناً لتحذيراته الحالية.

من الجدير بالذكر أن الدراسات حول العلاقة بين اقترانات الكواكب والنشاط الزلزالي تبقى موضوعاً مثيراً للجدل في الأوساط العلمية، ولكن تبقى متابعة الحذر لهذه النظريات مهمة في التقليل من المخاطر المحتملة.