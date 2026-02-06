الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 71,851 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

حصيلة العدوان على غزة تتجاوز 71 ألف شهيد وأكثر

وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع إلى 171,626 إصابة، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم بسبب القصف المتواصل.



وخلال الساعات الأخيرة، استقبلت مستشفيات القطاع 27 شهيداً و18 مصاباً، فيما بلغت حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 574 شهيداً و1,518 مصاباً، إضافة إلى انتشال 717 شهيداً من تحت الركام.