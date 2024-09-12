انت الأن تتابع خبر مقتل شخصين بقصف إسرائيلي لسيارة في سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قتل شخصان، جراء استهداف سيارة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي خان أرنبة في القنيطرة جنوبي سوريا، بحسب مصدر محلي في مدينة القنيطرة صرّح لإذاعة "شام إف إم".

وافادت وسائل إعلام سورية، بوقوع إصابات في استهداف إسرائيلي بطائرة بدون طيار، لسيارة على طريق القنيطرة دمشق جنوبي سوريا.

وأفادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارين في خان أرنبة، الأول استهداف طال أحد المدنيين المزارعين، بينما كان يعمل في بستانه وجرى نقل المصاب إلى المستشفى.

وفي الهجوم الثاني ذكرت الحسابات أنه استهدف سيارة مدنية وقتل من كان بداخلها وهما شخص عسكري والآخر مدني.