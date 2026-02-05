أخبار مصرية

نائب وزير الصحة يطمئن على سلامة المرضي بمستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات بعد حريق المخازن

0 نشر
0 تبليغ

  • نائب وزير الصحة يطمئن على سلامة المرضي بمستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات بعد حريق المخازن 1/8
  • نائب وزير الصحة يطمئن على سلامة المرضي بمستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات بعد حريق المخازن 2/8
  • نائب وزير الصحة يطمئن على سلامة المرضي بمستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات بعد حريق المخازن 3/8
  • نائب وزير الصحة يطمئن على سلامة المرضي بمستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات بعد حريق المخازن 4/8
  • نائب وزير الصحة يطمئن على سلامة المرضي بمستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات بعد حريق المخازن 5/8
  • نائب وزير الصحة يطمئن على سلامة المرضي بمستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات بعد حريق المخازن 6/8
  • نائب وزير الصحة يطمئن على سلامة المرضي بمستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات بعد حريق المخازن 7/8
  • نائب وزير الصحة يطمئن على سلامة المرضي بمستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات بعد حريق المخازن 8/8

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 08:16 مساءً - تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى عين شمس العام، لمتابعة تداعيات الحريق الذي نشب بأحد مخازن المستلزمات الطبية، والاطمئنان على سلامة المرضى وانتظام تقديم الخدمة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى اتخاذ إجراءات فورية شملت إخلاء مرضى أقسام الرعاية كإجراء احترازي، ونقل 9 حالات بواسطة سيارات إسعاف مجهزة إلى عدد من المستشفيات، مع التأكد من استقرار حالتهم الصحية.

وأضاف أن نائب الوزير وجّه بحصر التلفيات واستكمال أي نواقص في المستلزمات الطبية، ومراجعة إجراءات السلامة ومكافحة الحريق، والتأكد من الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى، بما يضمن عدم تأثر الخدمة الطبية.

وأكد المتحدث الرسمي أن نائب وزير الصحة قرر إحالة المسؤولين إلى التحقيق للوقوف على أسباب الواقعة ومحاسبة المقصرين، مع التشديد على رفع مستوى الأمان داخل المستشفى ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات حتى استقرار الأوضاع .

 

2fde4daf-f7ce-47df-9616-92287d2b42df
 

 

3b91db51-beee-4887-8573-f140f1554c25
 

 

257ff7fd-9c68-46d8-9d9c-3c6cd355d390
 

 

6786e06f-d5fd-40c9-92c3-d94c4b859c24
 

 

0919490a-df56-496d-83a0-6513b30d5007
 

 

ce31d598-b499-4715-be5b-1bb54fd6a889
 

 

d4486090-5ba4-4c7c-86b9-63ddb7854b43
 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا