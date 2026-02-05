أمل الحناوي: الاحتلال يزرع الخوف لكنه يجهل صلابة الإرادة الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 08:16 مساءً - قالت الإعلامية أمل الحناوي، إنّ الأمل الفلسطيني تجدد في حرية التنقل من وإلى قطاع غزة مع فتح معبر رفح، مستطردة: "ولكن، هذا الأمل لم يدُم طويلا أمام تعنت الإسرائيلي والتشديد المكثف والإجراءات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

رفض إسرائيلي لدور السلطة الفلسطينية وتعطيل متعمد لإعادة الإعمار

وأضافت الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة القاهرة الإخبارية": "ويأتي الرفض الإسرائيلي بأن يكون السلطة الفلسطينية أي دور في إدارة غزة ليوضح أن مطلب نزع السلاح من القطاع قبل إعادة الإعمار ما هو إلا عقبة يضعها أمام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبرير واضح لاستئناف العمليات العسكرية المتواصلة على الشعب الفلسطيني".

الإرادة الفلسطينية أقوى من القمع ولا تنكسر بالتهديد

وتابعت، أنّ إسرائيل لم تسمح بعودة الأمل للشعب الفلسطيني بعد إعادة فتح معبر رفح حيث فرضت إجراءات تعسفية وسوء معاملة تجاه العائدين إلى القطاع لزرع الخوف في قلوبهم، ولكن، يبدو أن الاحتلال يجهل طبيعة الإرادة الفلسطينية التي لم تخشَ يوما آلة الحرب الإسرائيلية".