انت الأن تتابع خبر يديعوت أحرونوت:مشادة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مشادّة وقعت الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بين وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، حول أزمة نقص الأماكن في السجون.



وأضافت أن المشادة بين بن غفير وسموتريتش انتهت بشجار وتلاوم، وأن بن غفير عرض خلال اللقاء خطة لبناء 5 آلاف مكان احتجاز جديد وطالب بميزانية خاصة للمشروع، بينما رد عليه سموتريتش صارخا، مطالبا إياه باستخدام الأموال الموجودة في وزارته أولا قبل طلب ميزانية جديدة.



وأشارت إلى أن ذلك استفزّ بن غفير، ودفعه إلى الرد على سموتريتش قائلا "هل أنت طبيعي؟ لقد بنينا 3 آلاف مكان احتجاز وهو رقم لم يُنجز منذ سنوات بمصلحة السجون، هل تريد أن نأخذ السجناء إلى بيوتنا على ظهورنا؟".



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أمر بإيجاد حل للبناء الفوري لـ470 مكان احتجاز بالسجون لكن مشكلة الميزانية لم تُحل، وفق ما ذكرت تلك المصادر.