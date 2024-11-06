انت الأن تتابع خبر رئيس الوزراء: تقديرات صندوق النقد الدولى تؤكد أن التضخم فى طريقه للانخفاض والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تقديرات صندوق النقد الدولى أكدت أن التضخم فى طريقه للانخفاض فى مصر ، موضحا أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت.
وتابع فى مؤتمر صحفى
- بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولى أكدت أن هناك سعر صرف مرن فى مصر.
