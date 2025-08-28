الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول 2023 إلى 62,966، أغلبهم من الأطفال والنساء.

وزارة الصحة بغزة: 62 ألف شهيد منذ بدء العدوان

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات وصل إلى 159,266، في حين لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى عدد من الضحايا المحاصرين تحت الأنقاض.

وخلال الساعات الماضية، وصل إلى مستشفيات القطاع 71 شهيداً و339 مصاباً. فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في 18 آذار الماضي 11,121 شهيداً و47,225 مصاباً.

وأكدت الوزارة أن عدد من وصلوا المستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة بلغ 22 شهيداً و203 إصابات، ليصل إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2,180، والإصابات إلى 16,046.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال اليوم الأخير 4 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصبح إجمالي الوفيات 317، بينهم 121 طفلاً.