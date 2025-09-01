الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء مساء اليوم الاثنين، بدوي انفجار في مدينة حلب، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.

دوي انفجار في مدينة حلب يجري التحقق من طبيعته

وكانت "سانا" قد أفادت أمس الأحد، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدفت فجرا، قرية تل ماعز شرق محافظة حلب بعدد من قذائف الهاون وراجمات الصواريخ.

كما ذكر مصدر حكومي سوري في ذات اليوم، أن وحدة من الجيش العربي السوري أحبطت محاولة تسلل نفذتها مجموعة من عناصر "قسد" باتجاه نقاط عسكرية في قرية تل ماعز.

وفي 11 يوليو الماضي، وقع انفجار داخل مستودع سري تحت الأرض يحتوي على ذخائر قديمة تعود لمخلفات النظام النظام السابق، وذلك في موقع كتيبة دفاع جوي سابقة بمنطقة النيرب شرق حلب، ما أسفر عن إصابة 14 مدنيا بجروح متفاوتة.