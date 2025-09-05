الرياض - كتبت رنا صلاح - في تصعيد لافت للحرب الكلامية بين القاهرة وحكومة الاحتلال، أصدر ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، بياناً حاداً اتهم فيه وزارة الخارجية المصرية بأنها "تفضل سجن سكان غزة" الراغبين في مغادرة القطاع.

نتنياهو يهاجم مصر بسبب رفض التهجير الفلسطيني

ويأتي هذا الرد المباشر بعد ساعات من إعلان مصر رفضها المطلق لمخططات التهجير واعتبارها "خطاً أحمر"، في محاولة من ديوان نتنياهو لإعادة صياغة دعوات التهجير على أنها دفاع عن "حقوق الإنسان".



زعم ديوان نتنياهو في بيانه أن "وزارة الخارجية المصرية تفضل سجن سكان غزة الذين يرغبون في مغادرة منطقة الحرب رغماً عنهم".



ويمثل هذا التصريح اتهاماً مباشراً وغير مسبوق للقاهرة، ويُنذر بزيادة التوتر الدبلوماسي بين الطرفين على خلفية العدوان المستمر على قطاع غزة ومستقبله.



حاول البيان إعادة تأطير تصريحات نتنياهو السابقة التي أثارت الغضب المصري والأردني.



وجاء فيه: "على عكس ادعاء وزارة الخارجية المصرية، تحدث نتنياهو عن حرية كل شخص في اختيار مكان إقامته، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان في جميع الأوقات، وخاصة في الحروب".



وبهذا، يسعى الاحتلال إلى تصوير دعواته للنزوح على أنها تلبية لحقوق فردية وليست خطة ممنهجة لتفريغ القطاع من سكانه.



يأتي هذا الرد بعد الموقف الحاسم الذي أعلنته الخارجية المصرية في وقت سابق اليوم، والذي أكدت فيه أن "مصر لن تكون أبداً شريكاً في تصفية القضية الفلسطينية" وأن أي محاولة لاستخدام معبر رفح كبوابة للتهجير هو "خط أحمر غير قابل للتغيير".



ويبدو أن هذا الموقف الصلب هو ما دفع ديوان نتنياهو إلى شن هذا الهجوم الكلامي المضاد في محاولة للدفاع عن روايته.