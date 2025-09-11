الرياض - كتبت رنا صلاح - ندّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، بالهجوم الذي شُنّ مؤخرا على العاصمة القطرية الدوحة، لكنه لم يذكر إسرائيل في البيان الذي وافقت عليه كل الدول الأعضاء البالغ عددها 15 ومن بينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

مجلس الأمن يندد بالهجوم على قطر

وجاء في البيان، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا، أن "أعضاء المجلس شددوا على أهمية خفض التصعيد وعبروا عن تضامنهم مع قطر. وأكدوا دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها".

وأضاف المجلس: "أكد الأعضاء ضرورة أن يظل إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم من قتلتهم (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة أولويتنا القصوى".