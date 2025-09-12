الرياض - كتبت رنا صلاح - قال مصدر أمني، ان فتاة تبلغ من العمر (18) عاما توفيت مساء الخميس، إثر تعرّضها لحادث دهس في منطقة ناعور غرب العاصمة عمّان.

وفاة فتاة دهسا في ناعور وأخرى بحادثة سقوط بإربد

وتم إسعاف الفتاة إلى مستشفى النديم الحكومي، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وأضاف المصدر أنه تم ضبط السائق المتسبب بالحادث، وبوشر التحقيق للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حادث آخر، توفيت سيدة ثلاثينية مساء الخميس إثر تعرضها لحادث سقوط من منزل ذويها في منطقة الحصن بمحافظة إربد.

وأضاف المصدر أنه تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.