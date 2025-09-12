الرياض - كتبت رنا صلاح - من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عدة لقاءات مع مسؤولين أميركيين كبار الجمعة.

رئيس الوزراء القطري يلتقي مسؤولين أميركيين اليوم

ويُتوقع أن يناقش معهم الهجوم الإسرائيلي على بلاده ووضع محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي متصاعد.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر الخميس أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في البيت الأبيض بواشنطن.

وأفاد موقعا بوليتيكو وأكسيوس بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء أيضا بالرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

وحاولت إسرائيل اغتيال قيادات سياسية من حركة حماس في الهجوم الذي شنته الثلاثاء الماضي، مصعدة بذلك أعمالها العسكرية في المنطقة.

وأثار الهجوم تنديدا دوليا واسعا بالنظر لأنه قد يتسبب في تصعيد التوتر في منطقة متوترة بالفعل.