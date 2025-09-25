الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وزارة الصحة في غزة، إن خدمات بنوك الدم في المستشفيات مهددة بالتوقف الكامل نتيجة عدم توفر المستهلكات المخبرية وأدوات نقل الدم.

صحة غزة: بنوك الدم في مستشفيات القطاع مهددة بالتوقف

وحذرت الوزارة في بيان اليوم الخميس من أن العجز الشديد في أصناف المستهلكات بالمختبرات يزيد الأزمة تعقيداً الى جانب النقص الحاد في وحدات الدم ومكوناته.



وأضافت "لا يمكن استقبال أو نقل أي من وحدات الدم ومكوناته دون توفر المستهلكات المخبرية، مؤكدة أن الأزمة تعيق تغطية الاحتياج الطارئ للأقسام الحيوية وإجراء الفحوصات المخبرية مع تزايد أعداد الجرحى.