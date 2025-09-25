الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته.



فيما، استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاصرتهما في منزل ببلدة طمون جنوب شرق مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم احتجاز الجثمانين من قبل قوات الاحتلال.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 16 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس، بينهم أسير محرر من القدس المحتلة، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، حيث أخضعت العشرات من الفلسطينيين إلى تحقيقات ميدانية.



وبين نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة بالضفة الغربية واعتقلت الفلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون.