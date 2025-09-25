 الكرملين: روسيا تسعى لاستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة

الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على سعي روسيا إلى استعادة العلاقات في جميع الجوانب مع الولايات المتحدة الأميركية، مبينًا أن عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها تسير بوتيرة أبطأ بكثير مما ترغب به موسكو.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:" روسيا حريصة على إزالة عوامل القلق التي تؤثر في العلاقات الثنائية، موسكو تؤكد وجود مجالات عديدة للتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين، غير أن مسار تحسين العلاقات ما يزال يتطلب وقتاً وجهداً أكبر من الجانبين".