الرياض - كتبت رنا صلاح - قتل مدنيان وأصيب 48 شخصا آخرون بجروح الخميس في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات الحوثيين.

قتيلان و48 جريحا بالغارات الإسرائيلية على صنعاء

ونشر المتحدث باسم الوزارة أنيس الأصبحي بيانا عبر حسابه على إكس أفاد فيه بـ"سقوط عدد من الضحايا المدنيين، 2 شهداء و48 جريحا في حصيلة أولية"، مشيرا إلى أنّ "فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين".

وقصفت قوات إسرائيلية، الخميس، العاصمة اليمنية صنعاء، وفق ما ذكرته قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي وسكان محليون، بعد يوم من إعلان الجماعة مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف فندقًا في منتجع إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر.

وأفاد السكان بأن الضربات استهدفت مناطق في جنوب وغرب صنعاء.