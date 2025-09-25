الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت صحيفة يديعون أحرنوت العبرية، إن ملايين الإسرائيليين توافدوا على الملاجئ عقب إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مدينة إيلات مساء الخميس. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ تم اعتراضه، في حين أصابت مسيرة أخرى أطلقها الحوثيون الأربعاء جنوبي مدينة سبتين المحتلة، عددًا من الإسرائيليين بجروح مختلفة.

ملايين الإسرائيليين يهرعون إلى الملاجئ… تفاصيل

وفي رد سريع، شنت القوات الإسرائيلية غارات كثيفة على العاصمة اليمنية صنعاء مساء الخميس، مستهدفة مناطق متعددة، بما في ذلك إصلاحية للسجناء. وأسفرت الغارات عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة 142 آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة والبيئة في حكومة الحوثيين. وأكدت الوزارة أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ ما تزال تواصل البحث عن ضحايا تحت الأنقاض وإخماد الحرائق الناجمة عن الغارات.



وأدانت حكومة الحوثيين ما وصفته بـ«استمرار العدو الصهيوني في استهداف المدنيين والأعيان المدنية»، معتبرة ذلك جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية. وأشارت إلى أن الغارات استهدفت محطة ذهبان الكهربائية وأحياء سكنية في مديريات معين والسبعين.



ومن جهته، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع التابعة للحوثيين إن الادعاءات الإسرائيلية حول استهداف القيادة والسيطرة «غير صحيحة»، مؤكداً أن الهجوم طال مبانٍ سكنية وأعيان مدنية فقط، وأنه لن يؤثر على العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني.



كما وصف عضو المكتب السياسي لحركة «أنصار الله»، محمد الفرح، الغارات بأنها «عدوان إجرامي فاشل بدعم أمريكي، يعكس حقدًا وعدوانية وتجاوزًا للأعراف الدولية»، مؤكدًا ثبات اليمنيين في مساندة غزة مهما كانت التحديات.



وبحسب وسائل الإعلام العبرية، استخدمت إسرائيل نحو 70 ذخيرة جوية في الغارات على صنعاء، مستهدفة مواقع عسكرية للحوثيين، بما في ذلك مقرات جهاز الأمن والمخابرات ومقرات قيادة الأركان، في ما اعتبر ردًا على الهجمات السابقة بطائرات مسيرة وصواريخ من قبل الحوثيين على الأراضي الإسرائيلية.



وفي السياق نفسه، أكد زعيم «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، أن العمليات اليمنية استهدفت 21 صاروخًا وطائرة مسيرة خلال الأسبوع الجاري، بينها الهجوم على مدينة إيلات، محققًا اختراقًا لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، فيما يستمر حظر الملاحة البحرية على إسرائيل من البحر الأحمر مرورًا بخليج عدن إلى البحر العربي.