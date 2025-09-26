الارشيف / أخبار عالمية / العالم

سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال في اليامون

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين، أن سرية اليامون نفذت عملية ميدانية مركّبة مساء أمس، استهدفت خلالها قوة مشاة إسرائيلية مكونة من خمسة جنود، حيث تم نصب كمين محكم أدى إلى إصابة أحدهم.

كما فجّر المقاتلون عبوات ناسفة أرضية، ما أسفر عن إعطاب آلية عسكرية من نوع "نمر"، إلى جانب إطلاق زخات كثيفة من الرصاص المباشر على القوات المقتحمة.

وتأتي هذه العملية في إطار التصعيد الميداني المتواصل في الضفة الغربية، وسط استمرار المواجهات في محاور متعددة داخل بلدة اليامون.

أحمد صلاح

