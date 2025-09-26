الرياض - كتبت رنا صلاح - صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من حملة ضغوطه على شركات الأدوية العالمية، مهددًا بفرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 100% على الأدوية المستوردة، وذلك للشركات التي لم تبدأ في بناء مصانع ومختبرات جديدة لها داخل الولايات المتحدة بحلول الأول من أكتوبر القادم.

ترمب يهدد شركات الأدوية برسوم 100%

ويأتي هذا التهديد، الذي أعلنه "ترمب" عبر منصته "Truth Social"، كأحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إجبار الشركات على إعادة توطين صناعاتها وخفض أسعار الأدوية المرتفعة في السوق الأمريكي.



أدت ضغوط الإدارة الأمريكية المتكررة بالفعل إلى استجابة عدد من كبرى شركات الأدوية العالمية، حيث أعلنت شركات مثل "إيلي ليلي"، و"أسترازينيكا"، و"روش"، و"غلاكسو سميث كلاين"، و"جونسون آند جونسون" عن تخصيص مليارات الدولارات للاستثمار في بناء منشآت تصنيعية وبحثية جديدة داخل الولايات المتحدة.



في المقابل، يرفض قطاع صناعة الأدوية هذه السياسة، مشيرًا إلى أن الرئيس "ترمب" كان قد استثنى المنتجات الدوائية من رسوم سابقة.



وترى الشركات أن الحل يكمن في تقديم حوافز ضريبية، وليس فرض رسوم عقابية، مع ضرورة مواجهة الوسطاء في سلاسل التوريد الذين تعتبرهم السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار على المستهلك.



ويأتي هذا التهديد ليزيد من تعقيد المشهد، خاصة وأن اتفاقًا تجاريًا حديثًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل رسومًا بنسبة 15% على واردات الأدوية من أوروبا، التي تعد أحد أكبر مصدري الأدوية للسوق الأمريكي.