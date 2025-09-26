الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت حصيلة ضحايا الكارثة التي شهدتها المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى في مصر، إلى 7 قتلى و30 مصابًا، إثر انهيار مصنع للملابس ناجم عن حريق هائل أعقبه انفجار لغلاية داخل المصنع.

مصر: انهيار مصنع ملابس يودي بحياة 7 وإصابة 30

وأكدت قوات الحماية المدنية استمرار عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض، وسط تواجد أمني مكثف حول موقع الحادث، في محاولة للعثور على ناجين أو ضحايا آخرين.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا عن اندلاع حريق ضخم داخل مصنع للملابس، أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة. وعلى الفور، تم الدفع بعشر سيارات إطفاء و27 سيارة إسعاف للسيطرة على الحريق ونقل المصابين.



وخلال جهود الإطفاء، وقع انفجار قوي لغلاية داخل المصنع، مما تسبب بانهيار شبه كامل للمبنى على العمال بداخله.



جرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج، فيما فرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث، وشرعت في التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وظروف وقوع الكارثة.