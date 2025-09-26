الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن اتحاد البث الأوروبي (EBU)، أنه سيجري في تشرين الثاني المقبل تصويتاً عبر الإنترنت، قد يؤدي إلى طرد هيئة البث الإسرائيلية "كان" من مسابقة "يوروفيجن 2026" المقررة في فيينا.

تصويت أوروبي محتمل على طرد إسرائيل من يوروفيجن 2026

ووفق عدد من وسائل الإعلام البريطانية، فقد جاءت هذه الخطوة بعد تهديد عدة دول أوروبية، منها إسبانيا وهولندا وإيرلندا وآيسلندا وسلوفينيا، بمقاطعة المسابقة إذا استمرت إسرائيل في المشاركة.



وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تم حظرها من المشاركة عام 2022 عقب حرب أوكرانيا، بينما واصلت إسرائيل المنافسة رغم الاعتراضات.