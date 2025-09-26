الرياض - كتبت رنا صلاح - نددت منظمة الصحة العالمية بتفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة نتيجة استمرار العمليات العسكرية، محذّرة من أن آلاف المدنيين، بينهم أطفال، بحاجة ماسة للعلاج.

الصحة العالمية: الوضع الصحي في غزة يتدهور

وأكد المتحدث باسم المنظمة أن أكثر من 15 ألف شخص يعانون من ظروف صحية حرجة، مشيرًا إلى أن إدخال المساعدات الطبية والإنسانية مرتبط بشكل مباشر بوقف إطلاق النار.



كما كشفت المنظمة عن تسجيل عدد كبير من الوفيات بين يناير وسبتمبر بسبب سوء التغذية، وسط انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتفادي كارثة إنسانية أوسع.