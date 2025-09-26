 جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم 140 هدفا بغزة خلال 24 ساعة

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن سلاح الجو هاجم 140 "هدفا" في أنحاء قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان، إن قوات القوات البرية تواصل عملياتها في مدينة غزة.



واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، ظهر الجمعة، بعد قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة، بحسب مصدر طبي.



وأوضح المصدر، أن من بين الشهداء طفلة، إضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا قرب مذبح بالميرا بحي الرمال غرب مدينة غزة.



وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب مدرسة الصلاح غرب دير البلح وسط قطاع غزة، كما أصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الأشخاص قرب مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 65,502 شهيدًا و167,376 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.