الرياض - كتبت رنا صلاح - دان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الذي شنّه الحوثيون على السفينة التجارية MINERVAGRACHT التي ترفع علم هولندا في خليج عدن بتاريخ 29 أيلول.

الاتحاد الأوروبي يدين هجوم الحوثيين على سفينة هولندية

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنّ السفينة تعرضت لهجوم عرّض حياة طاقمها للخطر، ما اضطر أفراد الطاقم إلى الإخلاء عبر قطع بحرية تابعة لبعثة الاتحاد الأوروبي البحرية (أسبيدس)، العاملة ضمن تفويض دفاعي صارم لحماية حرية الملاحة.

وأكد البيان أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف، إذ إنها تنتهك القانون الدولي، وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين، وتؤثر مباشرة على التجارة العالمية وحرية الملاحة، التي تُعد منفعة عامة عالمية. كما تسهم في تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، وتُضعف آفاق تحقيق السلام.

وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2768 (2025).